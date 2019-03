‘Orso’: il 31 marzo giornata nazionale in ricordo di Lorenzo

L’appuntamento, dalle 15, prevede un ritrovo in piazza Leopoldo, vicino a casa di Orsetti, da cui partirà un corteo, alla presenza della famiglia, che attraverserà le vie del quartiere di Rifredi.

Una giornata nazionale in ricordo di Lorenzo Orsetti e di “chi lotta per la libertà” si svolgerà a Firenze il 31 marzo. La annunciano l”Assemblea cittadina di Firenze del 19 marzo’ insieme alla comunità kurda in Italia. L’appuntamento, dalle 15, prevede un ritrovo in piazza Leopoldo, vicino a casa di Orsetti, da cui partirà un corteo, alla presenza della famiglia, che attraverserà le vie del quartiere di Rifredi. La manifestazione, spiega una nota, giungerà ai giardini della Fortezza da Basso, “dove la giornata proseguirà con interventi dei genitori di Lorenzo, di compagni internazionalisti che lo hanno conosciuto e che hanno combattuto con lui, esponenti della comunità kurda in Italia e delle organizzazioni kurde e turche”.

Lorenzo, che è stato ucciso in un imboscata dell’Isis a Baghouz il 18 marzo scorso, era noto con il nome di battaglia “Tekoser”, ovvero “lottatore”. Il miliziano italiano combatteva tra le file degli internazionalisti dell’alleanza curdo-araba delle Forze democratiche siriane (Sdf).