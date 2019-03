Orsetti: il padre, “vergognoso processare chi combatte Isis”

“Il corpo di Lorenzo e’ stato recuperato, ce l’ha confermato la Farnesina. Ora e’ custodito inun ospedale nel Kurdistan iracheno. Poi i genitori decideranno cosa fare”. Lo conferma nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio a Firenze, Luca Rasoti, zio di Lorenzo Orsetti, il 33enne fiorentino ucciso in Siria dai miliziani dell’Isis mentre stava combattendo a al fianco delle forze curde dell’Ypg.

“Ringrazio i miliziani curdi – ha aggiunto Alessandro Orsetti, padre di Lorenzo – per aver recuperato il corpo di mio figlio con un’azione militare. Lorenzo avrebbe voluto essere sepolto nel cimitero dei martiri curdi, ma ha lasciato a noi la scelta, una scelta che non auguro mai a nessun genitore di dover prendere. Come padre vorrei avere un corpo su cui piangere”. “C’è un clima che sinceramente non condivido molto: da un lato si sbandiera la lotta contro l’Isis, poi quando tornano questi ragazzi vanno a processo”. Ha affermato il padre di Lorenzo in Palazzo Vecchio.

“Non c’e’ solo mio figlio Lorenzo, ma ci sono anche altri ragazzi andati a combattere l’Isis, che pero’ quando rientrano” in Italia “sono messi sotto inchiesta e alcuni

finiscono sotto processo. Non lo condivido, anzi, vorrei che si fosse solidali con questi ragazzi. Facciamo sentire la nostra voce perche’ non vengano messi in mezzo. Sono andati la’ per una causa, non ce ne dimentichiamo”.

Un concetto che la madre, Annalisa, nel corso di una conferenza stampa convocata a Palazzo Vecchio, riprende poco dopo con piu’ nettezza: “Sono degli eroi e li vanno a processare, questa cosa e’ vergognosa”. Li processano, prosegue, ma “se uno

muore se ne vogliono impossessare tutti. Qui c’e’ troppa ipocrisia”.