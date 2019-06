Orsetti: la salma rientra a Firenze

La salma di Lorenzo Orsetti, il 33enne rimasto ucciso in Siria il 18 marzo scorso mentre combatteva da volontario con le milizie curde contro l’Isis, rientrerà a Firenze oggi pomeriggio. I funerali tra alcuni giorni.

La Procura di Roma, spiega la famiglia, ha liberato la salma. Dopo gli accertamenti medico legali disposti dalla stessa Procura a seguito del trasferimento dal Medio Oriente che è avvenuto il 31 maggio, il corpo del giovane oggi potrà rientrare a casa.

Domani, sempre secondo quanto riferito dalla famiglia, la salma arriverà alle Cappelle del Commiato di Firenze dove resterà alcuni giorni, fino a domenica 23 giugno per una veglia pubblica prevista negli spazi del circolo Sms Rifredi. Quindi è previsto per la mattina del 24 giugno un ricordo pubblico presso San Miniato al Monte, dopodiché in forma privata ci sarà la tumulazione al cimitero delle Porte Sante, nella collina sopra la città