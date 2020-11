Online i webinar dedicati all’orientamento 2021/22 dell’Istituto Russell-Newton di Scandicci

Novità di quest’anno per garantire un’opportunità agli studenti e alle studentesse delle scuole medie del territorio. Il primo appuntamento sabato 14 novembre.

“L’attuale necessità di contenimento dell’epidemia è diventata un’opportunità per trovare modalità innovative di accoglienza e informazione per la scelta dell’indirizzo di studio – afferma la Dirigente scolastica Annamaria Addabbo– “Potremo usufruire di collegamenti online per piccoli gruppi suddivisi per interesse; video illustrativi del vastissimo patrimonio delle attività di arricchimento dell’offerta formativa; lezioni a distanza per le classi delle scuole secondarie di primo grado; riprese da esperienze laboratoriali. Fra le nuove forme di vicinanza agli studenti, alle studentesse e alle famiglie saranno gli incontri con un’orientatrice specializzata che, nell’ambito del sostegno alla genitorialità, offrirà una guida qualificata per gli incerti.”

Il primo Open Day dedicato all’offerta formativa dell’anno scolastico 2021-2022 è fissato per sabato 14 novembre, dalle 15 alle 18: si può prenotare una sessione all’interno delle varie finestre virtuali aperte sugli indirizzi della scuola. Per prenotarsi è necessario seguire le indicazioni presenti in questo link.

Sarà inoltre possibile partecipare, prenotandosi sempre on line, alla videoconferenza della dirigente Anna Maria Addabbo, che farà una presentazione generale dell’istituto.

Ulteriore novità sarà la possibilità di fare un tour virtuale dell’istituto grazie a una diretta Facebook, a cura del professore Daniele Alderighi.

Gli altri tre Open Day sono fissati per sabato 28 novembre, domenica 13 dicembre e sabato 16 gennaio 2021.

L’Istituto Russell-Newton prevede l’indirizzo liceale e quello tecnico. L’offerta di

istruzione liceale contempla i seguenti corsi: Liceo scientifico tradizionale, Liceo scientifico scienze applicate (anche con opzione Cambridge), Liceo scientifico sportivo, Liceo linguistico (anche con opzione Esabac) e Liceo delle scienze umane (socio-economico).

L’offerta di istruzione tecnica propone i corsi: Amministrazione Finanze e Marketing (AFM); Sistemi Informativi Aziendali (SIA); Relazioni Internazionali per il marketing (RIM); Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) e Sistema Moda.

L’istituto è attivo anche sul lato dell’istruzione degli adulti, con i corsi serali (Sistema Moda, Costruzioni, Ambiente e territorio e Amministrazione, Finanza e Marketing), già organizzati in parte in presenza e in parte a distanza per venire incontro alle esigenze degli studenti- lavoratori, e nella Casa Circondariale di Sollicciano.

Per informazioni al sito.