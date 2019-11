Omicidio dopo lite a Firenze: uomo confessa, arrestato

Il 39enne ha confesasto di aver sferrato le coltellate per paura di essere a sua volta accoltellato a seguito della lite. L’uomo fermato dai carabinieri e dal pm Beatrice Giunti per omicidio di un 33enne del Kosovo la notte scorsa in centro a Firenze, avrebbe ammesso le sue responsabilità e avrebbe detto di essere distrutto per ciò che ha fatto.

Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri il nordafricano si trovava in un pub in via Faenza, zona centrale. Intorno alle 2 sarebbe entrato nel locale il kosovaro con amici. Tra i due, già ubriachi, sarebbe iniziata una lite probabilmente per futili motivi, sedata in un primo tempo da amici e dai camerieri.

Il 39enne sarebbe uscito dal locale e andato nella stanza del b&b dove alloggia. Qui avrebbe preso un coltello da cucina a lama seghettata e a punta e tenendolo nascosto sarebbe tornato al pub ricominciando la lite col 33enne fino a ucciderlo fuori.