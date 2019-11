Omicidio a Firenze durante una lite, fermato presunto responsabile 

Omicidio nella notte a Firenze. Vittima un uomo di 33 anni, kosovaro, residente in città, colpito da più coltellate a seguito di una lite per futili motivi iniziata poco prima delle 3 in un pub di via Faenza e proseguita per strada nella vicina via Sant’Antonino.

I carabinieri hanno condotto in caserma un cittadino tunisino di 39 anni, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile dell’omicidio. La morte del 33enne è stata dichiarata intorno alle 4 circa dall’ospedale di Careggi dove è stato portato in gravissime condizioni.

E’ in corso negli uffici del comando provinciale dei carabinieri l’interrogatorio del 39enne. L’interrogatorio viene condotto dalla pm Beatrice Giunti. Secondo una ricostruzione, il nordafricano, che lavora come cuoco in un ristorante di via Panzani, avrebbe colpito la vittima al torace varie volte con un coltello da cucina, poi lo avrebbe lasciato disteso sull’asfalto e si sarebbe allontanato rientrando nella camera di un bed and breakfast della zona, dove alloggia.

La lite tra i due, probabilmente entrambi ubriachi, sarebbe iniziata all’interno di un pub e poi è continuata in strada, dove si è scatenata l’aggressione a colpi di coltello. Alla scena avrebbero assistito numerosi testimoni, per lo più frequentatori del pub. La vittima, 33enne del Kosovo, regolare in Italia, lavorava da pochi giorni come cameriere in un ristorante di via della Condotta.