Viareggio: cadavere in decomposizione trovato in roulotte

Accertamenti dei carabinieri di Viareggio sono in corso dalla notte scorsa dopo il ritrovamento di un cadavere in avanzato stato di decomposizione dentro una roulotte in un terreno a Torre del Lago, nei pressi dell’Aurelia e vicino ad una concessionaria auto.

Se ne sono accorti i proprietari del terreno stesso, che erano andati lì per controllare alcuni animali e che, invece, sono stati attratti da un odore acre che proveniva dalla roulotte. Quindi hanno dato l’allarme alle autorità. Non è stato possibile subito identificare il corpo, ma da prime indicazioni potrebbe trattarsi di una donna. Secondo quanto appreso da fonti investigative, non saranno però rapidi i tempi dell’accertamento. Tra le valutazioni in corso quella che possa trattarsi di una persona scomparsa da qualche tempo.