Omaggio a Domenico Modugno con Ginevra Di Marco e Peppe Voltarelli

Ginevra di Marco e Peppe Voltarelli in un omaggio a Modugno protagonisti della 5° edizione del festival “Terra Incantata”a Barberino Val D’Elsa, dal 23 agosto al 13 settembre

Ginevra di Marco e Peppe Voltarelli in prima assoluta in un omaggio a Domenico Modugno, il nuovo progetto sperimentale dei Quartiere Tamburi e il concerto del Jacopo Martini Trio dedicato a Django Reinhardt: sono questi gli appuntamenti della quinta edizione di “Terra Incantata”, dal 23 agosto al 13 settembre, la rassegna che l’Associazione NEM – Nuovi Eventi Musicali di Firenze organizza ogni anno, dal 2015, a Barberino Val D’Elsa in Piazza Barberini.

Venerdì 23 agosto alle ore 21.30 il Collettivo Quartiere Tamburi porta in scena la sua nuova sperimentazione sonora dal titolo “Matra” (ingresso libero). Una suite strumentale in quattro parti, realizzata e interpretata dal quintetto di percussionisti, una vera e propria “all percussion band” formata da Marzio Del Testa, Riccardo Chiti, Iago Bruchi, Andrea Taddeus Punzo de Felice, Lucio Passeroni e con la partecipazione di Giulia Guastalegname. Tra suoni elettronici disturbanti, ambientazioni sonore e apparizioni vocali il concerto ricorda una danza tribale primitiva dai ritmi cardiaci pulsanti, visionaria e misteriosa, un viaggio nelle profondità dell’energia terrestre, l’oriente e i misteri degli Etruschi.

Venerdi 6 settembre (ore 21.30, ingresso 10 euro), sarà la volta di una prima assoluta, un concerto dedicato alla musica e alle canzoni di Domenico Modugno, reinterpretate per l’occasione dalle straordinarie voci di Ginevra di Marco e Peppe Voltarelli, e dal quartetto d’archi “I nostri Tempi”, insieme a Andrea Salvadori alle chitarre e Francesco Magnelli alle tastiere. Saranno suonate melodie assolute ed indimenticabili e anche alcune meno note: Amaro fiore mio, Dio come ti amo, Che cosa sono le nuvole, Pasqualino Marajà, Se Dio vorrà e molti altri. Gli arrangiamenti e le trascrizioni dai brani originali con archi sono a cura di Marco Bucci.

Venerdi 13 settembre, (ore 21.30 ingresso libero), il Jacopo Martini Trio si esibisce in un omaggio al celebre chitarrista jazz francese Django Reinhardt. Lo spettacolo, che vedrà sul palco insieme a Martini anche Tommaso Papini alla chitarra e Filippo Pedol, al contrabbasso, è una produzione di NEM – Nuovi eventi musicali. Jacopo Martini è considerato dalla critica internazionale come uno dei più originali interpreti di chitarra nello stile Reinhardtiano. È il primo Italiano ad essere stato invitato al campus estivo “Django in June” come didatta e performer presso la Smith university di Boston.

INFO