Obbligo casco su monopattini,Tar annulla ordinanza Firenze

Come si legge nella sentenza “i generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile ed urgente non valgono da soli a qualificare la natura dell’atto in quanto non trovano alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale all’interno della sua motivazione”.

Il Tar Toscana annulla l’ordinanza del sindaco di Firenze Dario Nardella sull’obbligo di utilizzo del casco sui monopattini. Ai giudici amministrativi avevano

fatto ricorso le due società che si sono aggiudicate la gestione dello sharing, ovvero Timove e Bit Mobility.

“Ciò chiarito – si legge ancoranella sentenza – secondo la costante giurisprudenza i provvedimenti, con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice della strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del sindaco, anche avendo riguardo all’assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare

l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente”.

“Ciò in quanto il riferimento al sindaco – viene spiegato – operato dalle norme del D.Lgs 285/92, a seguito del passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici sancito dalle riforme amministrative degli anni 90, deve intendersi riferito alla dirigenza; soltanto i provvedimenti concernenti l’istituzione e la disciplina delle zone a traffico limitato sono attribuite alla competenza della giunta (o in caso di urgenza al sindaco) in quanto ritenuti dal

legislatore di maggiore impatto per la collettività locale”.

Il servizio di sharing dei monopattini era partito il 19 dicembre, in quell’occasione era stata annunciata la decisione di prevedere l’obbligo di casco indipendentemente dall’età, era stata annunciata dal in virtù di un’ordinanza firmata dal sindaco Nardella, che aveva parlato di una decisione a tutela della sicurezza stradale.

Era contesiualmente stato deciso di deciso di dare un margine di tempo sia alle persone che li guidano che coloro che gestiscono lo sharing per adeguare gli strumenti che regolano l’erogazione del servizio.

I monopattini possono essere usati da conducenti di almeno 14 anni di età (tranne il gestore Bird): oltre all’assicurazione obbligatoria previsti per i servizi di

sharing, su richiesta del Comune, i monopattini hanno un numero identificativo. Sono stati introdotti poi vincoli precisi per la sosta in modo da evitare fenomeni di parcheggio selvaggio: l’utilizzatore potrà parcheggiare solo in aree definitive. La velocità massima sarà di 25 km/h sulla carreggiata e sei km/h nelle aree pedonali: da mezz’ora dopo il tramonto e di giorno, se lo richiedono le condizioni atmosferiche, è necessario usare dispositivi di illuminazione e indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Il comune ha diramato anche un vademecum per un uso corretto dei monopattini

Eccolo: Decalogo per un uso consapevole e sicuro del monopattino