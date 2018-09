Novi (Gatti Mezzi) + FOGG Live in San Frediano Firenze

Una serata targata Mai in silenzio e Un Fiore sul Vulcano: Tommaso Novi (Gatti Mézzi) + Fogg in concerto. Sabato 22 settembre San Frediano ‘Love’ (Borgo San Frediano 10 Firenze). Ingresso libero, dalle ore 21.30

TOMMASO NOVI

Coerente al percorso intrapreseo con i Gatti Mézzi, grazie alla quale ha ottenuto riconoscimenti come il Premio Ciampi e svolto oltre 700 concerti in tutto il mondo, Novi propone uno stile compositivo autentico, colto, impertinente e profondamente autoironico. “SE MI COPRI ROLLO AL VOLO” è uno sguardo indulgente sul disorientamento di un’intera generazione, una raccolta raffinata di canzoni volta a raccontare la confusione, l’apatia e la necessità di proteggersi. Novi immagina un percorso di guarigione a colpi di videogames e lo struttura con grande lucidità e programmazione. Mette in atto, attraverso nove canzoni, il suo piano, cerca una complicità semplice con gli amici, si scrolla di dosso il peso del tempo e lo consegna ai personaggi che interpreta, di gioco in gioco.

FOGG

Fogg non ha forma, è niente e nessuno.

È come la nebbia,

e come il mare.