Matera: un minuto di silenzio per morti Arezzo

A Matera, stamattina, è stato osservato un minuto di silenzio per i morti di Arezzo in occasione della presentazione del programma della Capitale europea della Cultura 2019.

Matera offre il suo rispetto ai morti di Arezzo dove ha avuto luogo l’ennesimo incidente sul lavoro che ha coinvolto, Piero Bruni, 59 anni, di Arezzo, e Filippo Bagni, 55, anche lui aretino, che hanno perso la vita a causa di una fuga di gas in un locale dell’Archivio di Stato di Arezzo.

Dopo che il sindaco di Arezzo ha proclamato il lutto cittadino. un segno di rispetto e cordoglio arriva anche da Matera dove un minuto di silenzio è stato osservato stamani in occasione della presentazione del programma per il 2019, in memoria di due impiegati morti ieri per una fuga di gas nell’Archivio di Stato di Arezzo. Il minuto di silenzio è stato chiesto agli organizzatori della presentazione del programma della Capitale europea della Cultura nel 2019 direttamente dal Ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli.