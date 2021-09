No-Green Pass: organizzatori replicano a accuse CNA su manifestazione p.zza Strozzi

“La manifestazione è stata comunicata per tempo alla Questura e al Comune di Firenze. La nostra presenza non ha arrecato alcun danno mercatino CNA”

Una ricostruzione non veritiera, con accuse infondate mosse ad arte er screditare una manifestazione e gli organizzatori. E’ il contenuto dlela replica inviata da Libero Fuoco di Firenze, la realtà civica Libera Firenze di Fabrizio Valleri, e dal gruppo NeaPolis, per contestare qeulle che vengono deifnite “notizie assolutamente fuorvianti apparse sulla stampa fiorentina“.

“Il Libero Fuoco di Firenze, la realtà civica Libera Firenze di Fabrizio Valleri, il gruppo NeaPoli -si legge nel comunicato. hanno organizzato la scorsa domenica 12 settembre, in piazza Strozzi, un pomeriggio di informazione politica contro lo stato d’emergenza, le discriminazioni implicite nell’irragionevole sistema del “GreenPass”, l’assurdo boicottaggio di tutte le cure precoci (che invece sono sempre più necessarie anche per le persone vaccinate), la situazione nella scuola pubblica (vessata da provvedimenti irragionevoli, mascherine, chiusure, DAD)”.

“Che tutto questo ampio e approfondito impegno sia rappresentato e liquidato come “invasione novax” -proseguono gli organizzatori della manifestazione- a un mercatino di artigiani, la dice lunga sul clima di greve conformismo che avvelena la vita politica e culturale di Firenze. Un clima infame, a cui si deve porre fine ora, finché siamo in

tempo”.

“La manifestazione è stata comunicata per tempo alla Questura e al Comune di Firenze (seguendo le Linee Guida di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 2021)” prevcisano ancora gli organizzatori della manifestazione di Sabato in p.zza Strozzi. Chesottolineano :”il Comune di Firenze, quindi, non certo noi attivisti, ha semmai mancato nel proporre una soluzione alternativa per l’evento del mercatino o per il nostro incontro politico in piazza”.

Infine la chiusa “contestiamo, infine, che la nostra manifestazione e la nostra presenza in piazza abbia arrecato un qualsiasi danno al mercatino. Semmai abbiamo portato un po’ di gente fiorentina in una città resa un deserto perché è stata votata, da anni di amministrazioni incapaci, al solo turismo di massa mordi e fuggi”.