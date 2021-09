Lega Firenze, consigliere lascia partito e denuncia “subito pressioni per vaccino”

By

“La Lega era partita con una linea, poi per quanto riguarda le vaccinazioni è cambiata. Credo che anche Salvini sia cambiato: il matrimonio avvenuto a dichiarazioni con Forza Italia ha fatto modificare la linea e questo sta influenzando tutto il partito. Anche sull’euro la posizione è cambiata, io sono entrato ed eravamo contro l’euro, adesso è diverso. Ne vedremo delle belle”. lo ha dichiarato in cobìnferenza stampa il consigliere comunale Andrea Asciuti che ha scelto di dimettersi dal gruppo Lega per approdare al gruppo misto.

” Ritenevo il mio capogruppo Federico Bussolin un amico, lui ha chiesto le mie dimissioni dal Consiglio comunale. Ho scelto di lasciare la Lega perché sono state molto forti le pressioni all’interno. Qualcuno, di cui non voglio fare il nome, mi ha detto ‘O ti dimetti o ti dobbiamo buttare fuori’ ha precisato Asciuti.

Che ha aggiunto: “se mi definiscono un ‘no vax’ io mi arrabbio, io sono un ‘free vax’. Le persone devono essere libere di decidere. Io sto facendo tamponi ogni 48 ore e, assicuro, è una sofferenza: il vaccino però non lo farò. Quando poi si chiariranno alcune cose se ne riparlerà in futuro. Io sono disponibile a dimettermi dal Consiglio comunale ma allora lo devono fare anche i ministri per il green pass”.

Asciuti ha anche precisato a chi gli chiedeva se fosse in procinto di passare a Fratelli d’Italia) che al momento la cosa non è all’ordine del giorno “poi si vedrà” ha detto.

Secondo Asciuti c’è stato proprio un “cambiamento da parte della Lega, le mie posizioni erano vicine a Bagnai e Borghi” ha detto. Criticando la linea del partito anche sulle vicende urbanistiche: “a Firenze, ha poi spiegato, “la linea della Lega su Costa San Giorgio non è stata incisiva”.