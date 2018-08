Niccolò Ciatti, Giani: comunità toscana chiede giustizia

Il presidente del consiglio regionale della Toscana invita tutti “a essere tutti presenti alla fiaccolata a Casellina (Firenze), domenica prossima dopo la messa” .

Niccolò Ciatti, fu ucciso un anno fa in una discoteca di Lloret de Mar in Spagna, da tre giovani di origine cecena dopo un pestaggio brutale avvenuto in un locale pieno di gente che non intervenne per salvarelo. Domenica Niccolò sarà ricordato con una fiaccolata, dice Giani, “perché si dia il senso di una comunità, Firenze e la Toscana, che non dimentica, che vuole giustizia”.

“Una comunità – ha proseguito Giani – vuole vedere la condanna e la giusta punizione di chi è stato responsabile di un fatto così esecrabile. Dobbiamo cogliere ogni occasione per tenere viva non solo la sua memoria, ma per mantenere alta l’attenzione sulla vicenda che deve portare alla giustizia per Niccolò Ciatti”. Per Giani, “dobbiamo tenere vigile e incalzante la presenza per chi sarà chiamato a giudicare, e mi sembra che il magistrato spagnolo incaricato del caso abbia peraltro dato segnali di voler affrontare il caso seriamente”.