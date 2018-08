Maltempo: vento e pioggia forte su Firenze, allagamenti

A Firenze le raffiche di vento hanno raggiunto anche i 54 km orari e sono caduti fino a 35 mm di pioggia in un’oraUn improvviso temporale estivo ha bloccato questo pomeriggio due esperti alpinisti sulla via Oppio Colnaghi, nella parete nord del Pizzo d’uccello sulle Alpi Apuane

pioggia, vento e un po’ di grandine ieri pomeriggio in Toscana. Nel capoluogo la Protezione civile è intervenuta al cantiere della scuola Dino Compagni per rami caduti a terra. Altri rami caduti sono stati segnalati in via Incontri, in via Arcangeli viale Duse, via del Salviatino e in piazza Dalmazia. Un albero di proprietà privata è inoltre caduto fra via Salvi Cristiani e via Arcangeli. Diversi anche i disagi da allagamenti, soprattutto nei sottopassi. Fra questi il sottopasso di via Sestese, il sottopasso ferroviario fra via Mariti e viale Morgagni e quello di via delle Cascine. Anche il fiume Mugnone ha risentito della pioggia con un repentino innalzamento del livello che è stato monitorato dalla protezione civile.

Infiltrazioni di acqua dalle finestre si sono avute nel corridoio del Verone, al primo piano degli Uffizi e sullo scalone del Moro a Palazzo Pitti: nessun danno alle opere si spiega dalle Gallerie degli Uffizi. C

hiuso poi 40 minuti prima dell’orario consueto delle 19.30 il Giardino di Boboli dove oggisarà effettuata un’ispezione, presente anche il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, per verificare se il forte vento abbia provocato danni agli alberi. In corso ispezioni anche alle coperture dei due musei.

Pioggia anche sul resto della regione. Un improvviso temporale ha bloccato nel pomeriggio due esperti alpinisti sulla via Oppio Colnaghi, nella parete nord del Pizzo d’uccello sulle Alpi Apuane a cavallo tra la Garfagnana e Fivizzano (Massa Carrara). A causa del maltempo era impossibile far arrivare l’elicottero Pegaso del 118 per soccorrerli. Ad aiutare i due è stata l’abilità e l’esperienza di un tecnico del Soccorso alpino di Carrara, profondo conoscitore della via Oppio Colnaghi, che, telefonicamente, li ha guidati, palmo a palmo, lungo la parete. La situazione è rimasta sempre sotto controllo anche per la particolare esperienza dei due alpinisti rimasti bloccati,che erano ben equipaggiati e in ottime condizioni fisiche. L’intervento è proseguito fino a tarda sera.