Carrara: bus gratis per 900 residenti a basso reddito

La giunta comunale di Carrara (Massa Carrara) ha approvato il progetto definitivo relativo all’intervento di sostegno sociale alla famiglia per la mobilità sostenibile. In pratica verranno distribuiti abbonamenti gratis per il servizio pubblico dei bus a favore di 900 persone disagiate. Gli abbonamenti , denominati ‘Bus free pass’,s ono annuali e sono ai soli cittadini residenti a Carrara centro che rispondano a specifici requisiti reddituali e familiari, tra i quali, oltre alla residenza, una certificazione Isee rientrante nelle fasce economiche previste e comunque non superiore a 36.000 euro.

Il bando considera anche dei requisiti familiari specifici relativi a particolari situazioni di vulnerabilità sociale presenti nel nucleo familiare che, insieme ai requisiti economici, contribuiranno alla formazione di una graduatoria delle domande pervenute. I cittadini possono richiedere più abbonamenti per uno stesso nucleo familiare a seconda del requisito reddituale. Le domande dovranno essere consegnate entro il 5 settembre.