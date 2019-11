Neonata trovata a Campi Bisenzio: era stata partorita da pochi giorni

La neonata rinvenuta morta stamattina intorno alle 11:45 davanti ad una farmacia Farmapiana di Campi Bisenzio, in base ai primi accertamenti, era stata partorita da pochi giorni. Si trovava all’interno di una borsa da viaggio collocata vicino al cassonetto per la raccolta dei farmaci davanti all’esercizio. Si indaga per infanticidio.

Il corpicino della neonata trovata vicino al raccoglitore dei farmaci presentava il cordone ombelicale ancora attaccato, era avvolto in una coperta con indosso un maglioncino. La borsa era stata lasciata con la cerniera semiaperta: secondo i carabinieri potrebbe essere possibile che chi l’ha lasciata sperava che la bambina potesse sopravvivere. La piccola era di carnagione chiara, ma al momento non è ancora possibile stabilire l’etnia. L’autopsia sarà disposta presso l’Istituto di Medicina Legale di Careggi.

“Vedere che una vita appena nata è stata gettata via e non le è stata data alcuna possibilità è veramente una cosa molto triste soprattutto se si considera che noi abbiamo percorsi tutelanti sia per la madre che per il bambino, anche nel rispetto di chi un figlio non lo vuole tenere. Evidentemente c’è da lavorare molto sull’informazione”. Sono le parole dell’assessora regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi. “È un fatto molto triste – continua – che pone l’attenzione sul fatto che abbiamo messo in campo tante cose, ma evidentemente non sono bastate. In Toscana è possibile con il progetto ‘Mamma segreta‘ partorire in sicurezza nei nostri ospedali pubblici senza dover riconoscere il neonato. Peraltro in queste situazioni abbiamo dei percorsi molto rapidi per dare in adozione il neonato, con percorsi in sicurezza che tutelano anche la salute della mamma. Abbiamo anche due culle termiche a Firenze dove è possibile abbandonare in sicurezza il neonato con la certezza che quella vita non sarà buttata via”.

Si invita chiunque possa avere indicazioni utili a chiarire questa vicenda a rivolgersi agli inquirenti.