Nel Pisano fanno esplodere sportello Atm Poste, rubati 40.000 euro

La notte scorsa ad Asciano Pisano, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa), ignoti hanno fatto esplodere lo sportello Atm dell’Ufficio postale, riuscendo a portare via 40.000 euro.

La polizia, intervenuta con scientifica e squadra mobile di Pisa, sta indagando per risalire alle identità dei criminali fuggiti poi a bordo di un’auto grigia. In base alle testimonianze sembra che ad agire siano state 3 o 4 persone travisate: in pochissimo tempo sono riuscite a forzare la porta antipanico e, introdottisi all’interno, hanno fatto esplodere lo sportello Atm verosimilmente con l’utilizzo di una combinazione di acetilene e ossigeno.