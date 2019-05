‘Nel Chiostro delle Geometrie’, sesta edizione

🔈Firenze, presentata oggi la sesta edizione di ‘Nel Chiostro delle Geometrie’, il progetto-laboratorio di teatro-architettura (TEARC) nato nel 2014 dall’intesa tra Ia ‘Compagnia Teatro Studio Krypton’ e il DIDA-Dipartimento di Architettura dell’Universita di Firenze.

‘Nel Chiostro delle Geometrie’ è un format nato dalla collaborazione tra un’istituzione universitaria ed una compagnia di teatro, che opera nei territori dell’arte scenica ed architettonica.

II sottotitolo della rassegna, SOMMER BAUHAUS, è un chiaro riferimento alla scuola di architettura, arte e design tedesca, a 100 anni dalla sua fondazione, avvenuta il primo aprile del 1919.

Con il suo calendario ricco di eventi si rivolge a un pubblico variegate, attento ai linguaggi contemporanei, ma principali destinatari sono i giovani, studenti e artisti, chiamati in prima linea sia come spettatori sia come protagonisti di un percorso di alta formazione interdisciplinare sui linguaggi artistici e performativi.

II programma si avvale della competenza di importanti artisti e professionisti coinvolti nelle attività per approfondire le tecniche e le tecnologie innovative dei linguaggi scenici, e non solo, del contemporaneo.

La partecipazione degli studenti di Architettura garantisce loro 12 crediti formativi, che equivalgono al superamento di un esame fondamentale del loro piano di studi.

La rassegna è realizzata con Ia direzione artistica di Giancarlo Cauteruccio e Ia direzione scientifica del prof. Carlo Terpolilli, e costituisce per i giovani partecipanti della Facolta di Architettura e dell’Accademia di Belle Arti un percorso di apprendimento sperimentale.

L’approccio formativo si basa sul “learning by doing” ed impegna gli studenti in un coinvolgimento attivo per Ia creazione degli eventi pubblici, oltre a percorsi seminariali e di approfondimento.

La manifestazione è realizzata col sostegno dell’Estate Fiorentina 2019 e quello di Fondazione CR Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana.

Gimmy Tranquillo ha intervistato Tommaso Sacchi, curatore dell’Estate Fiorentina, di cui la rassegna fa parte ed il professor Terpolilli: