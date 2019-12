Nei musei della Maremma si rinnova l’appuntamento con “Natale al Museo”

Con l’arrivo delle festività natalizie torna in Provincia di Grosseto “Natale al Museo”, con decine di eventi tra laboratori didattici per bambini, incontri, mostre e visite guidate organizzate nei musei, le aree archeologiche e sedi espositive della rete Musei di Maremma. Un programma per vivere questi giorni di vacanza anche nel segno dell’arte e della cultura. Ecco alcune delle iniziative più importanti.

Al Museo Archeologico e d’Arte della Maremma (MAAM) di Grosseto, in Piazza Baccarini, giovedì 19 dicembre, alle ore 17, si terrà la presentazione del catalogo “Oltre il Duomo” e a seguire la conferenza dal titolo “Oltre il Duomo. Lo scavo, gli studi e la mostra” a cura dell’architetta Barbara Fiorini, curatrice della mostra, che proseguirà fino al 2 febbraio 2020. Previsti tanti laboratori per bambini come “L’archeotombola”, campus di tre giorni (31 dicembre, 2 e 3 gennaio), e la “Befanite”il 4 gennaio. Info e prenotazioni: tel.0564488752.

Nel Museo di Storia Naturale della Maremma, sempre a Grosseto (Strada Corsini 5), ecco due laboratori per bambini e adulti: il 26 dicembre alle ore 16 “La città vista con gli occhi del geologo” e il 6 gennaio alle 16.30 mini-corso per aspiranti ornitologi. Info: tel.0564488571.

A Porto Santo Stefano, all’Acquario Mediterraneo dell’Argentario, Lungomare dei Navigatori 44, fino al 6 gennaio si può visitare la mostra “Presepe in vasca”. Si tratta di una particolarissima rappresentazione della natività in acqua.

Ci spostiamo al Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia (Comune di Castiglione della Pescaia), dove sono previsti due laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni e famiglie: sabato 21 dicembre e sabato 4 gennaio. Info e prenotazione: 0564927241.

A Massa Marittima, domenica 29 dicembre alle ore 15 si terrà la visita guidata “Massa Marittima ed il Medioevo dorato di Ambrogio Lorenzetti” , presso il Museo di San Pietro all’Orto, Corso Diaz 36. Domenica 5 gennaio alle ore 11, nel Museo Archeologico Giovannangelo Camporeale, Piazza Garibaldi, si svolgerà il tour guidato della mostra “Il saluto alla Sfinge di Vulci”. L’esposizione proseguirà fino al 6 gennaio, così come la rassegna fotografica “Confini di passaggio” di Riccardo Zipoli al Museo San Pietro all’Orto. Info tel. 0566906525.

A Follonica, al Museo Magma, (Museo delle Arti in Ghisa della Maremma) area ex Ilva, sono previsti tre laboratori per bambini: venerdì 27 dicembre alle ore 16.30 ‘’Giochiamo con la Carta’’, domenica 29 dicembre ore 16.30 ‘’Facce da Museo!’’, domenica 5 Gennaio, ore 16.30, il ciclo si chiuderà con ‘’Costruiamo una lucerna come gli antichi romani’’. Info e prenotazioni: tel. 056659027.

A Gavorrano, il Museo Minerario in Galleria è nuovamente aperto al pubblico, con visite guidate al mattino ed al pomeriggio dal 27 al 31 dicembre e dal 2 al 6 gennaio. Le visite si svolgono alle ore 11 e alle 16, il ritrovo è all’Info Point del Parco di Gavorrano, informazioni tel. 0566844247.

Nel Museo Civico Archeologico della Civiltà etrusca “Enrico Pellegrini” di Pitigliano, Piazza Fortezza Orsini, il programma degli eventi natalizi si intitola “Le botteghe dei mestieri antichi…”. Previsti due laboratori per bambini dai 5 ai 12 anni: sabato 28 dicembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle ore 17 “L’artigianato etrusco” e sabato 4 gennaio: “Come si vestivano gli Etruschi per le feste ? L’atelier etrusco”. Info: tel. 0564614067.

A Sorano, nel Parco Archeologico Città del Tufo, giovedì 2 gennaio alle ore 15, nella Fortezza Orsini, “Prepariamo la calza per la Befana”, attività per bambini, info: tel. 0564614074.

Sul Monte Amiata, la Fondazione Le Radici di Seggiano resterà aperta al pubblico per effettuare visite guidate al Museo dell’ Olio Diffuso e degustazioni di oli ottenuti dalla cultivar autoctona Olivastra Seggianese con il metodo panel test. Per informazioni sugli orari o prenotazioni tel. 0564950972.

Infine, a Scarlino, il Museo Archeologico Portus Scabris al Puntone e il Centro di Documentazione Francovich a Scarlino resteranno aperti il 27, 28, 29 e 30 dicembre dalle 10 alle ore 13.

Il programma dettagliato degli eventi “Natale al Museo” si può consultare sul sito: www.museidimaremma.it e nella pagina Facebook.