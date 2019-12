Ginevra Di Marco, Cristina Donà e La Rappresentante di Lista sul palco di “Stazioni Lunari”

Da Tim Buckley ai C.S.I, fino a Schumann e Tenco: ecco il viaggio musicale di Ginevra Di Marco, Cristina Donà e La Rappresentante di Lista. Giovedì 19 dicembre, ore 21.30 al Teatro Aurora di Scandicci

Ginevra Di Marco, Cristina Donà e La Rappresentante di Lista per la prima volta in assoluto insieme sul palco per un viaggio musicale che va da Tim Buckley a Modugno, da Tenco ai C.S.I. – Consorzio Suonatori Indipendenti a 25 anni da Ko de Mondo, fino a Schumann e brani delle tre artiste: è l’evento di giovedì 19 dicembre ore 21.30 al Teatro Aurora di Scandicci, evento realizzato grazie al contributo del Comune di Scandicci, una produzione NEM Nuovi Eventi Musicali e Scuola di Musica di Scandicci. Il concerto è una delle tappe di “Stazioni Lunari”, lo spettacolo itinerante diretto e ideato da Francesco Magnelli, che ospita sul palco autori e musicisti sempre diversi, che si esibiscono insieme a Ginevra Di Marco, unica presenza fissa di ogni appuntamento.

Sul palco le tre artiste saranno accompagnate dal quartetto d’archi I Nostri Tempi, che suonerà musiche di Schumann e altri autori classici. In scaletta oltre a brani delle tre artiste, musiche di Tim Buckley, per la prima volta Cristina Donà canterà Song to the Siren, capolavoro del cantautore statunitense, e ancora, Domenico Modugno, Luigi Tenco, Robert Wyatt e i C.S.I. – Consorzio Suonatori Indipendenti, a 25 anni dal celebre album Ko de Mondo. Accanto alle tre voci femminili, i loro fedeli compagni di viaggio: Francesco Magnelli (ideatore di Stazioni Lunari), Luca Ragazzo e Andrea Salvadori, Dario Mangiaracina (l’altra metà de La Rappresentante Di Lista).

Prevendite attive. Biglietto in prevendita 12 euro + diritti Biglietto la sera stessa del concerto 15 euro tel 055210804 – www.ticketone.it e circuito boxoffice – www.nuovieventimusicali.it