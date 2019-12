Oggi al museo Novecento la Scuola di Santa Rosa

Il Museo Novecento, con direttore artistico Sergio Risaliti, accoglierà tra le proprie mura un’esperienza artistica d’eccezione: ospite speciale – per l’intera giornata – sarà la Scuola di Santa Rosa, libera scuola di disegno aperta a tutti.

Nata in maniera spontanea, all’aria aperta, sulla riva dell’Arno denominata – appunto – Santa Rosa, la Scuola è stata fondata nell’ottobre 2017 dagli artisti Luigi Presicce e Francesco Lauretta ed è diventata in breve tempo un luogo d’incontro, fuori dall’ordinario, per giovani e meno giovani, artisti e non.

Il punto di ritrovo abituale è il Santa Rosa Bistrot, ogni martedì, solitamente la mattina, qualche volta nel tardo pomeriggio. Occasionalmente, la Scuola si riunisce nel Sel Rrose a New York. Ma si è diffusa anche in altre città: a Lecce, Roma, Milano, Corigliano Calabro.

Per coloro che la “frequentano”, la Scuola di Santa Rosa rappresenta un’immersione in un tempo diverso dal quotidiano, “libero” da stress e preoccupazioni, in cui condividere con gli altri bellezza e stupore. È un luogo dove pensare, venire educati alla bellezza interiore, imparare a respirare e a stare bene. E dove sbocciano disegni dal vivo che sono dei “piccoli miracoli”.

La Scuola di Santa Rosa sarà al Museo Novecento dalle ore 11.00 alle ore 16.00. Ingresso libero, fino a esaurimento posti.