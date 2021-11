Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Disco della settimana.

The Future di Nathaniel Rateliff & The Night Sweats è il nostro Disco della settimana. Southern soul, country cosmico, gospel bianco, echi della Stax (non a caso l’etichetta che pubblica il lavoro). Suoni in stile Muscle Shoals Studio, schegge di Dylan, Van Morrison e The Band e uno staff produttivo assolutamente contemporaneo e di prim’ordine.

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats hanno appena pubblicato il terzo album in studio The Future per Stax Records/Universal. Registrato nel nuovo studio di Rateliff in Colorado, The Future è prodotto da Bradley Cook (Bon Iver, Kevin Morby, The War On Drugs) insieme a R.M.B. ossia il trio di produttori composto dallo stesso Rateliff, da Patrick Meese (The Night Sweats) e da James Barone (Beach House). La stessa squadra vincente di And Its Still Alright, l’acclamato album solista uscito nel 2020. Il musicista, ingegnere del suono e produttore Elijah Thompson (Father John Misty, Richard Swift) ha contribuito alla produzione finale mentre Jenny Lewis, Jess Wolfe (Lucius) e Amelia Meath hanno partecipato come ospiti all’incisione dell’album.

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats sono: Rateliff (voce e chitarra), Joseph Pope III (basso), Meese (batteria e percussioni), Luke Mossman (chitarra), Mark Shusterman (tastiere), Andreas Wild (sax), Daniel Hardaway (tromba) e Jeff Dazey (sax).

Rateliff è nato a St. Louis, nel Missouri, il 7 ottobre 1978. È cresciuto nelle zone rurali del Missouri, imparando a suonare la batteria all’età di sette anni e unendosi alla banda evangelica della sua famiglia. Quando Rateliff aveva 13 anni, suo padre morì in un incidente d’auto. Da autodidatta ha iniziato a scrivere le sue canzoni alla chitarra. A diciotto anni, Rateliff si trasferì a Denver, Colorado, da missionario, lì intraprese infine la carriera di musicista. Dal 2013 Nathaniel Rateliff si esibisce con i Night Sweats approdando alla leggendaria Stax.

Tracklist:

1. The Future

2. Survivor

3. Face Down In The Moment

4. Something Ain’t Right

5. Love Me Till I’m Gone

6. Baby I Got Your Number

7. What If I

8. I’m On Your Side

9. So Put Out

10. Oh, I

11. Love Don’t