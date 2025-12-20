Controradio Streaming
Natale, Santo Stefano e Capodanno: Filcams Cgil e UilTucs proclamano sciopero nel commercio. “La festa non si vende”

By Domenico Guarino
Filcams CGIL, lavoratori mense

“Le aperture nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno non hanno prodotto maggiore benessere, ma solo una compressione dei diritti, un peggioramento della qualità della vita e salari che restano insufficienti” .  Filcams CGIL e UilTucs Toscana proclamano l’astensione e lo sciopero dal lavoro per il settore del commercio per le giornate del 25 e 26 dicembre 2025 e del 1° gennaio 2026.

“Il tempo è la cosa più importante che abbiamo. Nessuno se lo può prendere. Rimanere aperti durante le festività natalizie e di fine anno è una scelta inaccettabile, che rappresenta un’offesa alla dignità del lavoro e delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio. Da anni, in nome di presunte liberalizzazioni, si è superato ogni limite di decenza, svuotando di significato le festività civili e religiose e peggiorando le condizioni di lavoro, senza alcun reale beneficio né occupazionale né economico” dicono Filcams CGIL e UilTucs Toscana

Che aggiungono “le aperture nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno non hanno prodotto maggiore benessere, ma solo una compressione dei diritti, un peggioramento della qualità della vita e salari che restano insufficienti. I consumi non crescono perché mancano i soldi da spendere, non perché mancano le occasioni per farlo, e certamente le feste non possono diventare l’ennesimo terreno di sfruttamento”.

Per questo Filcams CGIL e UilTucs Toscana ritengono necessario un cambio di rotta: servono tutele reali per l’occupazione, salari più alti e un diverso modello di sviluppo e di consumo, che rimetta al centro le persone e non il profitto ad ogni costo.

 

