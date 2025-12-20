Scandicci, assorbenti gratuiti nel palazzo comunale e negli edifici pubblici

Claudia Sereni, sindaca di Scandicci: ‘un atto di civiltà e di attenzione verso le donne’

Tutelare il diritto al benessere fisico e psicologico delle donne, attraverso un ambiente di lavoro equo e rispettoso. Questo l’obiettivo che ha guidato la scelta dell’Amministrazione comunale di Scandicci (Firenze) di dotarsi di 32 distributori di assorbenti gratuiti. I dispenser sono stati installati, in via sperimentale grazie a un progetto pilota, in tutti i bagni del palazzo comunale, della Fabbrica dei Saperi e della Biblioteca comunale. La speranza è quella di coinvolgere nell’iniziativa anche gli istituti scolastici.

La scelta, si spiega in una nota el comune di Scandicci, , tiene conto delle esigenze di inclusività di genere e di sostenibilità ambientale, nella consapevolezza che la parità di genere passa anche dall’attenzione e dal supporto alle donne. La gestione è affidata a This Unique di Roma, realtà operante da anni in questo settore e in grado di fornire anche servizi utili alla certificazione per la parità di genere e alla rendicontazione di sostenibilità ambientale.

I prodotti, forniti in modo gratuito, sono realizzati al 100% in cotone organico e ipo-allergenici, made in Italy, privi di sostanze chimiche così da non rilasciare né microplastiche né tossine durante lo smaltimento. “Si tratta di un atto di civiltà e di attenzione concreta verso la vita quotidiana delle donne – afferma la sindaca Claudia Sereni –. Gli assorbenti sono beni igienici essenziali e garantire un accesso gratuito significa riconoscere un bisogno continuo che accompagna una parte significativa della popolazione. Con questa iniziativa il Comune di Scandicci offre un supporto alle lavoratrici comunali, ma anche alle visitatrici e alle utenti degli spazi pubblici e della biblioteca. Un gesto semplice, ma di grande valore simbolico e sociale, che si inserisce in una più ampia politica di genere che parte dal riconoscimento dei bisogni essenziali delle persone”.