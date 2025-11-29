Natale Firenze, torna il ‘giocattolo sospeso’

Dopo il successo delle scorse edizioni torna il “Giocattolo sospeso”, l’appuntamento con i regali da lasciare a famiglie in difficoltà nei negozi che sceglieranno di aderire.

Con l’approvazione in Giunta di una delibera degli assessori allo Sviluppo economico Jacopo Vicini e al Welfare Nicola Paulesu prende il via la campagna di adesione al progetto da parte degli esercizi commerciali cittadini. E così anche in vista del Natale 2025 chi vuole potrà acquistare un giocattolo e lasciarlo a disposizione di famiglie più in difficoltà nei negozi che parteciperanno all’iniziativa. Gli esercenti interessati entreranno a far parte della lista di attività dove poter comprare doni e che poi saranno distribuiti attraverso numerose realtà associative individuate con la Direzione Servizi sociali e le reti di solidarietà dei Quartieri.

“Siamo contenti di inaugurare questa nuova edizione del ‘giocattolo sospeso’ – dice l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini – un’iniziativa che testimonia la solidarietà di Firenze e dei fiorentini, nata e promossa da una rete di negozi storici della nostra città e portata avanti di anno in anno con sempre più entusiasmo. I negozi sono parte integrante e fondamentale della nostra città e si dimostrano ancora una volta protagonisti di iniziative a favore di cittadini e famiglie. Invitiamo ad aderire numerosi, per il regalo di un Natale più felice alle famiglie in situazioni meno agevoli”.

“Torna un’iniziativa a cui teniamo moltissimo perché ha come obiettivo quello di regalare un momento di serenità a molte famiglie che vivono in condizioni di fragilità socioeconomica. – ha detto l’assessore al Welfare Nicola Paulesu – Le festività natalizie sono infatti un periodo di gioia e divertimento, non purtroppo per chi vive in situazioni complesse. E per questo Firenze in queste settimane si riempie di tantissime attività solidali, mai come a Natale il grande cuore della nostra città si fa sentire con forza. Il Giocattolo sospeso vuole andare in questa direzione e invitiamo commercianti e cittadini anche quest’anno ad aderire, un piccolo pensiero può regalare tanta felicità”.

il progetto “Giocattolo Sospeso”, ispirato alla tradizione napoletana del Caffè Sospeso, avviato dall’amministrazione comunale nel 2021, ha riscontrato in questi anni grande partecipazione e apprezzamento sia da parte dei commercianti sia da parte dei cittadini, che nelle varie edizioni hanno aderito e contribuito a regalare sorrisi e gioia a bambini in difficoltà. Lo scorso anno sono stati in totale 1198 i regali arrivati, con 48 esercenti coinvolti e 23 strutture di accoglienza comunali che sono state raggiunte. Importante la collaborazione delle reti di solidarietà dei cinque quartieri che hanno distribuito complessivamente 839 regali.

La modalità del “Giocattolo sospeso” 2025 è la stessa delle edizioni procedenti: esercizi commerciali che vendono giocattoli e che sceglieranno di partecipare all’iniziativa potranno esibire all’esterno un logo di riconoscimento con un numero identificativo fornito dal Comune. In questi negozi chiunque vorrà potrà donare un regalo e lasciarlo ‘sospeso’: verrà ritirato e consegnato ai destinatari attraverso associazioni di volontariato coordinate dal Comune. Anche quest’anno parteciperanno all’iniziativa le reti di solidarietà dei cinque Quartieri, determinanti nel ritiro e nella distribuzione dei doni.