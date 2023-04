Nasce “at bus”, la nuova app di At. Baccelli: “Strumento unico e omogeneo per tutto il territorio della Toscana”

Firenze, nasce l’app di Autolinee Toscane, in doppia lingua e gratuitamente scaricabile su Android, IOS e Huawei. Gli aggiornamenti avverranno grazie ai feedback degli utenti.

Stamani è stata presentata a Firenze negli spazi di Social Hub la nuova app di Autolinee Toscane ‘at bus’, che da oggi è disponibile su tutti gli store per completare “l’ecosistema digitale per i viaggiatori”. Durante la presentazione è intervenuto l’assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli dicendo che “La tecnologia è uno strumento fondamentale per rendere più facili e amichevoli i rapporti col mezzo pubblico. La nuova app che viene presentata oggi si affianca alle paline intelligenti, implementando così il supporto digitale e tecnologico. Ma l’ultima parola spetterà in qualche modo agli utenti, perché sarà importante avere indicazioni su come migliorala e quali criticità eventuali possano essere superate”.

“Con questa app – ha aggiunto Baccelli – avremo uno strumento unico e omogeneo per tutto il territorio della Toscana che eliminerà la frammentazione che inevitabilmente c’era quando i gestori erano tanti”. L’assessore ha ricordato l’impegno della Regione nel rinnovo parco bus, uno dei capisaldi del contratto con AT insieme all’innovazione tecnologica. “Nel primo anno – ha spiegato – sono già stati acquistati 200 nuovi bus, ne arriveranno altri 1900, non solo perché lo prevede il contratto ma perché abbiamo attratto le risorse dal Pnrr”.

Dunque grazie a questa app sarà possibile pianificare viaggi, comprare biglietti ed abbonamenti, salvare linee, fermate e percorsi preferiti lungo gli oltre 25mila chilometri di rete di Tpl, le 965 linee e le 37mila fermate gestite da Autolinee Toscane.A collaborare con At per la creazione dell’app è stata RATPDev, che insieme ad una rete di partner internazionale hanno messo il loro know-how a disposizione di un progetto industriale partito a novembre 2021. L’app viene vista come un ulteriore passo verso il miglioramento, oltre che all’adeguamento tecnologico del trasporto pubblico in Toscana.