Nardella su piazza del Popolo: “Partito più vivo che mai”

“Se Martina ha chiamato, la piazza ha risposto. Io vedo un Pd più vivo che mai.” ha affermato il sindaco di Firenze Dario Nardella

“I 70mila di piazza del Popolo hanno smentito le voci e anche le critiche verso un partito in estinzione. Non credo che altre grandi organizzazioni politiche siano in grado di mettere questi numeri insieme”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella parlando con i giornalisti a margine della presentazione delle guide de L’Espresso al Teatro del Maggio musicale fiorentino.

“Da piazza del Popolo sono arrivati due messaggi, molto chiari e molto forti” ha aggiunto Nardella “il primo, quello di essere uniti non in un unanimismo sterile ma nella capacità di avere un gruppo dirigente forte, rappresentativo e che remi nella stessa direzione”.

Il secondo messaggio “è quello che ora non si devono più fare errori e che la grande assemblea di popolo di ieri non sia una semplice parentesi, un fuoco di paglia. Sta ora ai dirigenti prendere tutto quello che di buono c’è dalla giornata di ieri, farlo crescere nei territori e costruire un progetto nuovo, coinvolgente e che offra una vera alternativa a questo governo”.