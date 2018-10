Rossi: Pd e LeU rispondano alle piazze piene di ieri

“La piazza piena del Pd a Roma e la manifestazione antirazzista a Milano dimostrano che c’è un popolo grande che vuole opporsi con nettezza al governo nazionalpopulista della Lega e del M5stelle.

Abbiamo capito, ha detto Martina, vogliamo costruire una nuova sinistra. Io continuo a pensare che una nuova forza di sinistra e socialista si possa costruire solo oltre il Pd e oltre Leu. Una forza alleata ai liberi e ai moderati per costruire l’alternativa in Italia e in Europa. Intanto voglio sperare che un dibattito serio si apra. Lo dobbiamo tutti a quelle piazze piene di ieri”. Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, esponente di Leu, in un post sul suo profilo Facebook.