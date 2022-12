Maggio Fiorentino, Nardella: “Io, il sovrintendente e tutti noi dobbiamo rassicurare i dipendenti che gli stipendi vanno pagati”

By

Firenze, si è svolta nella mattina di oggi, mercoledì 7 dicembre, la presentazione della nuova macchina scenica della sala Grande del Maggio Musicale Fiorentino. Il sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, era presente all’evento. A margine dell’iniziativa, si è esposto in merito alla questione stipendi dei dipendenti del Maggio.

“Gli stipendi” dei dipendenti del Maggio musicale fiorentino, ha detto il sindaco Nardella, “noi abbiamo sempre detto che devono essere pagati. Faccio presente che il teatro viene da un accumulo di debiti che appartiene a 30-40 anni di gestione, e noi da quando siamo arrivati abbiamo cominciato ad affrontare tutto questo, abbiamo chiuso tutti i bilanci in pareggio, spesso anche in utile, aggredendo anche lo stock di debito, e continueremo a lavorare in questa direzione”.

“Non è che i problemi del teatro sono iniziati quest’anno o due anni fa, o quando sono arrivato io – ha poi aggiunto il primo cittadino fiorentino Dario Nardella -. Noi ci portiamo dietro un indebitamento che viene da decenni di gestione e però piano piano lo stock di debito si sta riducendo e con questi 35 milioni” erogati dal Governo “andremo in questa direzione. Io, il sovrintendente e tutti noi dobbiamo rassicurare i dipendenti che gli stipendi vanno pagati“.