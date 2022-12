Apollo Awards, la mostra ‘Donatello, il Rinascimento’ premiata come migliore esposizione dell’anno

By

Londra, si è svolta il 6 dicembre la cerimonia degli Apollo Awards, i più importanti premi a livello internazionale per musei e istituzioni culturali, organizzata dalla rivista internazionale Apollo Magazine: ad essere premiata come migliore esposizione dell’anno la mostra Donatello, il Rinascimento, tenutasi a Palazzo Strozzi e al Museo del Bargello a Firenze dal 19 marzo al 31 luglio 2022.

Una nota di Palazzo Strozzi spiega che Donatello, il Rinascimento ha rappresentato la prima e più completa retrospettiva mai realizzata dedicata a uno dei maestri più importanti e influenti dell’arte italiana di tutti i tempi. Curata da Francesco Caglioti, ha ricostruito attraverso oltre 130 opere il percorso eccezionale di uno dei padri del Rinascimento, a confronto con capolavori di artisti a lui contemporanei quali Brunelleschi e Masaccio, Mantegna e Giovanni Bellini, ma anche successivi come Raffaello e Michelangelo. Non è la prima volta che la Fondazione Palazzo Strozzi viene premiato da Apollo Magazine per le sue mostre: la prima premiazione risale al 2014, con la grande mostra Pontormo e Rosso Fiorentino. Divergenti vie della ‘maniera’.

“L’assegnazione di questo riconoscimento ci riempie di gioia e soddisfazione – commenta Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi – e conferma, ancora una volta, la qualità dell’offerta di Palazzo Strozzi, che produce mostre tanto originali e coraggiose quanto di successo, tenendo fede al disegno della Fondazione di portare a Firenze eventi culturali di livello internazionale”.

“Siamo orgogliosi del prestigioso premio della rivista Apollo – dice Paola D’Agostino, direttrice dei Musei del Bargello – che esemplifica il ruolo cruciale del Museo Nazionale del Bargello, cardine delle collezioni di scultura italiana nel mondo”.