Nardella: lettera a Salvini su aumento agenti a Firenze, nessuna risposta

Per avere a Firenze un contingente aggiuntivo di 100 agenti delle forze dell’ordine, al ministro dell’Interno Matteo Salvini “ho scritto una lettera due mesi fa e non ho ricevuto alcuna risposta. Bisogna smettere di scaricare sui sindaci i problemi della sicurezza pubblica, che spetta allo Stato, e le nostre città hanno diritto di avere più agenti di polizia carabinieri e un presidio efficace dei territori.”

”Bisogna che Salvini faccia quello che deve fare da ministro”- ha detto oggi a Firenze, a margine di una inaugurazione, il sindaco di Firenze Dario Nardella. “La cosa più insopportabile – ha aggiunto il sindaco – è assistere agli arresti e ai fermi di spacciatori e criminali, e poi rivederli per la strada il giorno dopo. Ci vuole una legge chiara sulla certezza dell’esecuzione della pena. Lo dico da quando sono sindaco, in tempi non sospetti, ma ora il governo fa propaganda sulla sicurezza senza niente di concreto”.

Nardella ha poi sottolineato che il Comune di Firenze si sta “attrezzando, ormai è questione di giorni, per avere le guardie ambientali volontarie, grazie ad una legge regionale, entro il mese di settembre; e, ad ottobre, anche il primo gruppo di agenti di polizia municipale ‘sponsorizzati'”.

“Grazie ad una norma del governo Renzi – ha spiegato -, abbiamo chiesto ad alcuni privati di finanziare assunzioni di agenti di polizia a tempo determinato con compiti specifici, ovvero quello di contrastare degrado e abusivismo commerciale, e favorire cura della città e rispetto delle regole attraverso il presidio del territorio”.