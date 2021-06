🎧Nardella: "invierò una lettera a 60-69enni per vaccinarsi in farmacia" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:46 Share Share Link Embed

Firenze è la prima città toscana e tra le prime città in Italia a somministrare il vaccino anti Covid in farmacia

“Invierò una lettera a tutti i fiorentini tra i 60 e i 69 anni per completare la vaccinazione di questa fascia di età , per la quale manca poco, e accelerare il processo di vaccinazione grazie alla disponibilità delle farmacie”. Lo ha annunciato Dario Nardella, sindaco di Firenze, che con l’assessora al welfare Sara Funaro ha visitato oggi la farmacia comunale Europa dove sono iniziate le somministrazioni di vaccini anti-Covid.

“Firenze – ha detto il sindaco – è la prima città toscana e tra le prime città in Italia a somministrare il vaccino anti Covid in farmacia. Voglio ringraziare Afam, che è l’azienda delle farmacie comunali di cui il Comune è socio. Grazie ad Apoteca Natura siamo riusciti a partire subito con due farmacie comunali, grazie all’accordo concluso a livello regionale. Aspettiamo che si sblocchi la procedura anche per altre farmacie per avere così più presidi territoriali di prossimità ”. La somministrazione, a Firenze, è iniziata anche nella Farmacia comunale San Niccolò: avrebbe dovuto iniziare oggi anche la farmacia del centro commerciale Coop di Ponte a Greve che però è stato devastato dall’incendio divampato la scorsa settimana.

Con la lettera firmata dal sindaco Nardella e dall’assessore Funaro i fiorentini tra 60 e 69 anni riceveranno informazioni sulle farmacie dove poter prenotare ed effettuare il vaccino anti Covid. “Le nostre farmacie comunali sono sempre state fondamentali sul territorio – ha detto l’assessore Sara Funaro -. Sono state tra le prime a fare i test sierologici e oggi sono le prime a vaccinare i cittadini che hanno tra 60 e 69 anni. Per il momento le vaccinazioni iniziano in due farmacie comunali perché la farmacia all’interno del centro commerciale di Ponte a Greve, che oggi avrebbe dovuto iniziare le somministrazioni del vaccino, non può iniziarle a causa dell’incendio divampato la scorsa settimana. Ringrazio Afam, nelle persone del presidente Massimo Mercati e Maria Vannuzzi, per la collaborazione e la grande attenzione che dimostra sempre nei confronti della nostra comunità ”.

Il sindaco Nardella e l’assessora Funaro hanno ringraziato anche i farmacisti che hanno fatto un corso di formazione insieme alla Ausl Toscana Centro per effettuare le vaccinazioni.

Per fare la vaccinazione sarà necessario portare con sé un documento di identità , la tessera sanitaria, e il modulo di consenso e la scheda anamnestica compilata. Tutte le informazioni e i documenti utili sono sul sito delle farmacie comunali