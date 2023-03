Nardella e Consiglio di indirizzo su Cutaia: “piena fiducia”

Ninni Cutaia è il nuovo commissario del Maggio musicale Fiorentino, così il sindaco di Firenze Nardella, che è anche presidente della Fondazione del Teatro, si complimenta con lui.

“Faccio le mie più sincere congratulazioni e un grande in bocca al lupo al commissario – del Maggio musicale Ninni Cutaia, ha dichiarato Nardella – persona che ha piena fiducia mia e di tutto il Consiglio di indirizzo uscente. Ringrazio altresì il ministro Gennaro Sangiuliano per la velocità con la quale ha provveduto al commissariamento, e per l’intenzione di lavorare nei prossimi mesi con spirito di totale collaborazione nell’interesse del teatro e dei lavoratori”

“Vorrei infine ringraziare – ha proseguito Nardella – tutti i membri del Consiglio di indirizzo per il grande lavoro fatto nell’esclusivo interesse della Fondazione, così come saluto il sovrintendente dimissionario Alexander Pereira riconoscendogli lo sforzo profuso per rilanciare la qualità artistica del Teatro, qualità a cui dobbiamo cercare di non rinunciare anche per i prossimi anni, ovviamente tenuto conto delle condizioni economiche e finanziarie del Teatro. Chiedo alla città di raccogliersi ora più che mai intorno al Maggio Musicale Fiorentino per valorizzare la sua gloriosa storia e sostenerlo in questa difficile congiuntura e contribuire a dimostrare coi fatti il loro amore per il teatro”