Nardella, Antognoni e Lotti Babbi Natale a Meyer

Un appuntamento che ormai é una tradizione per la città di Firenze e un modo, ha sottolineato il presidente della Fondazione Paolo Bacciotti, per far sì “che i bambini riescano a essere un po’ più più felici”, dando attenzione anche “ai genitori”.

Tre ‘Babbo Natale’ speciali per i bambini ricoverati all’interno dell’ospedale Meyer, a Firenze. Il sindaco di Firenze Dario Nardella, il deputato Luca Lotti e il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni hanno consegnato i regali ai piccoli pazienti, nel corso dell’iniziativa organizzata dalla Fondazione ‘Tommasino Bacciotti’, visitando i reparti di oncoematologia, neurochirurgia e chirurgia pediatrica. Un appuntamento che ormai é una tradizione per la città di Firenze e un modo, ha sottolineato il presidente della Fondazione Paolo Bacciotti, per far sì “che i bambini riescano a essere un po’ più più felici”, dando attenzione anche “ai genitori”.

La vittoria a Milano “é importante, tre punti direi basilari per il proseguimento del nostro percorso che sta migliorando adesso” ha dichiarato Antognoni. “Ci auguriamo – ha aggiunto – che fino alla fine almeno del girone d’andata” la Fiorentina possa dare “ancora soddisfazioni ai tifosi viola che sicuramente ne hanno bisogno, visto che abbiamo passato dei periodi un po’ negativi”. Poi ha precisato che “la squadra ha dimostrato di essere attrezzata”, composta “non solo di giocatori ottimi ma anche con un allenatore che ha saputo plasmarla” sottolineando che “stiamo parlando della squadra più giovane d’Europa. Si pretendono i risultati subito però ci vuole un po’ di pazienza”. “La proprietà – ha detto ancora – ha sempre dimostrato vicinanza per iniziative importanti”, sul sociale. Il club manager viola ha ricordato “il partner ‘Save the children'”, presente sulla maglia viola. “Queste iniziative per Firenze servono moltissimo, anche con l’aiuto di personaggi importanti come Dario Nardella e Luca Lotti”.