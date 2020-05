Nardella, allarme usura e riciclaggio, segnalate casi

Firenze, il sindaco di Firenze Dario Nardella, su Sky tg24, parlando del rischio infiltrazione malavitosa nelle aziende in crisi, ha lanciato un appello agli imprenditori: “Segnalate gli episodi sospetti”.

“Noi siamo molto preoccupati – ha detto Nardella – non solo a Firenze ma direi in tutta la Toscana, soprattutto sulla costa c’è allarme su usura e riciclaggio. Nel caso di Firenze il problema si pone soprattutto per gli immobili di alto valore che ora sono colpiti dalla crisi economica ance nel settore del turismo, per questo ci stiamo organizzando sulla prevenzione. Il rischio di infiltrazione ora è più alto del solito”.

Per quanto riguarda i trasporti, ha detto poi Nardella, “ci stiamo organizzando per prevedere fasce di orario di ingresso a fabbriche e aziende differenziato, i tempi delle città cambieranno per sempre. Abbiamo fatto una mappatura di tutte le aziende in modo da differenziare gli orari di ingresso per evitare ore di punta per i trasporti”.

“Abbiamo raggiunto un accordo con la Regione – ha aggiunto – con dei protocolli sanitari molto rigorosi, c’è l’obbligo di indossare mascherine e anche guanti sui mezzi pubblici”.