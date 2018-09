Musica dei Popoli 2018 presenta King Ayisoba in concerto

XLIII Edizione Festival Musica dei Popoli 2018 presenta King Ayisoba dal Ghana, virtuoso del kologo in concerto all’Auditorium Flog di Firenze sabato 29 settembre

King Ayisoba dal Ghana, virtuoso del kologo, liuto tradizionale a due corde che ha imparato a suonare pascolando il bestiame nel suo villaggio. Approdato poi nella cosmopolita giungla urbana della capitale Accra ha iniziato ad elaborare la sua musica, creando un gruppo di musicisti con cui fonde tradizione e modernità. Ed in breve è diventato uno degli artisti ghanesi più seguiti in patria ma anche al di fuori del continente africano.

In queste 43 edizioni, il festival ha saputo tenere fede al suo intento originario, quello di rappresentare culture extraeuropee ed eurofolkloriche tramite le manifestazioni musicali e coreutiche come espressioni artistiche e culturali dei popoli a cui appartengono. La politica culturale del Centro Flog, che si esprime attraverso le attività interculturali con festival e rassegne di musica e cinema etnomusicale, è diretta al riconoscimento e alla valorizzazione delle diversità culturali espresse attraverso il linguaggio dei suoni. Ed è in questa direzione che il Centro Flog intende proseguire il suo cammino.

KING AYISOBA & band in concerto per Musica dei Popoli 2018

sabato 29 settembre h.21,30 – Auditorium Flog “Official”

biglietto 12€ porta – 10€+dp in prevendita

Prevendite > Ticket One https://www.ticketone.it/biglietti.html?affiliate=IGA&doc=venuePage&fun=venue&action=overview&venueGroupId=16237

