Lo speciale saluto di Bobo Rondelli agli ascoltatori di Controradio è con un particolarissimo brano inedito, “Io e il mio Franco”, realizzato con Claudio Laucci e a lui dedicato. Un confessione “intima” e casalinga nella vena più romantica di un Rondelli in accappatoio.

Scopri tutti gli altri contributi in “Musica… da camera” musicisti amici di Controradio suonano un brano per gli ascoltatori chiusi in casa. Da vedere e ascoltare comodamente sdraiati sul divano.