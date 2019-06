Music Pool, i concerti della stagione con Petrella, Nada, Scott Hamilton

Sabato 15 giugno

Casa Museo Rodolfo Siviero, Firenze

ore 17 Visita guidata

ore 17.30 Scrittori in Jazz

“Tutto è ritmo tutto è swing” Il Jazz, il fascismo e la società italiana

presentazione del libro con Camilla Poesio conduce Alessandra Cafiero

ore 18:30 concerto

Sara Battaglini, Dalia

ingresso libero

Teatro del Cielo, Osservatorio Astrofisico di Arcetri

Alkaline Jazz trio con Scott Hamilton

Prevendite online: ticketone.it Alessandro Di Puccio, Alberto Marsico e Alessandro Fabbri si riuniscono per dare di nuovo vita a quel particolare sound imbevuto di soul, bebop, blues e mainstream. Insieme a loro lo straordinario sassofonista Scott Hammilton.