Museo Novecento: workshop su rapporto musei-cinema

Venerdì 5 aprile alle 16 presso la Sala Cinema del Museo Novecento di Firenze si terrà il workshop dedicato al rapporto fra i musei e il cinema organizzato dal Master of Art in Museum Studies di Marist College – Istituto Lorenzo de’ Medici.

Per l’occasione sarà proiettato in lingua originale con sottotitoli in inglese il film The Square, diretto da Ruben Östlund nel 2017 e Palma d’oro a Cannes nello stesso anno. Il film è una divertente indagine sui meccanismi del mondo dell’arte contemporanea, attraverso le avventure del curatore di un importante museo di Stoccolma.

Dopo la proiezione del film Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento e Patrizia Asproni, presidente del Museo Marino Marini, commenteranno il film e analizzeranno i meccanismi dell’arte contemporanea e delle tecniche di comunicazione.

Il workshop è dedicato agli studenti del Master in Museum Studies di Marist College – Istituto Lorenzo de’ Medici e agli studenti del corso di Museologia dell’Università di Firenze (SAGAS).

L’evento è aperto anche al pubblico esterno, gratuitamente, fino a esaurimento posti.

L’ingresso non prevede l’accesso al percorso museale.