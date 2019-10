Musei: Franceschini rinnova i direttori stranieri, conferma per Schmidt

“Sono davvero entusiasta di poter continuare a lavorare per gli Uffizi e per Firenze. Questi quattro anni alla guida delle Gallerie sono stati incredibili, pieni di meraviglia, di sorprese, di obiettivi da raggiungere: oggi posso assicurare che continuerò a mettere tutto il mio impegno e il mio cuore al servizio delle Gallerie per altri quattro anni. Le cose da fare sono ancora tante ma posso contare su collaboratori eccezionali e, per quanto mi riguarda, darò come sempre tutto me stesso per rendere gli Uffizi il museo più bello del mondo. Anche se già lo sono”. Lo ha detto il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt commentando la sua riconferma alla guida del complesso museale fiorentino per i prossimi 4 anni, annunciata oggi dal ministro Franceschini.