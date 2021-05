Musart Festival 2021

Dopo un anno di stop per l’emergenza Covid, musica e danza tornano nella rinascimentale piazza della Santissima Annunziata di Firenze per l’edizione 2021 di Musart Festival. Tra gli ospiti Bolle, Fiorella Mannoia, Capossela, Fabi, Bennato e molti altri…

La manifestazione che abbina grandi nomi dello spettacolo al fascino secolare di Firenze.

Roberto Bolle, Edoardo Bennato, Stefano Bollani, Luka Šulić, Fiorella Mannoia, Niccolò Fabi, Vinicio Capossela ed Enrico Pieranunzi sono solo alcuni degli artisti in scena dal 15 al 27 luglio in uno degli luoghi più iconici di Firenze, a pochi passi dal Duomo.

Allo scenario incantevole di piazza Santissima Annunziata si aggiungono due spazi adiacenti ricchi di storia e altri concerti da non perdere: Ginevra Di Marco, Marco Parente, Serena Altavilla, Giulia Pratelli, Paolo Benvegnù suoneranno nel Cortile degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti. Al tramonto, nel Chiostro di Levante dell’Università di Firenze, spazio a Federico Mecozzi, Pietro Cantarelli, Angelo Trabace, Vincenzo Vasi, artisti di formazione classica ma votati al contemporaneo.

E ancora, mostre e visite a luoghi d’arte (ingresso libero).

Per gran parte degli spettacoli, i biglietti sono già in vendita online sul sito ufficiale www.musartfestival.it (info tel. 055/667566) e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (info tel. 055.210804). Ricordiamo che restano validi i biglietti per gli spettacoli di Roberto Bolle, Stefano Bollani, Fiorella Mannoia, Edoardo Bennato e Orchestra della Toscana previsti per l’edizione 2020 del festival e rinviati a seguito delle disposizioni anti Covid: attenzione, gli extra previsti dalla formula Gold Package non possono essere erogati, a chi ha acquistato questo tipo di biglietti verrà rimborsata la quota inerente ai servizi aggiuntivi, i tagliandi rimangono validi per assistere allo spettacolo.

Al Musart 2021 si recupera pure il concerto di Niccolò Fabi, in programma all’Estate Fiesolana 2020: anche in questo caso restano validi i biglietti acquistati per quella data.

Il sipario di piazza della Santissima Annunziata si apre sabato 17 luglio con il gala di danza “Roberto Bolle and Friends”: l’Étoile dei due mondi torna al Musart Festival con i suoi ospiti eccellenti.

PROGRAMMA:

Piazza SS. Annunziata h 21.15

17 luglio – ROBERTO BOLLE AND FRIENDS

19 luglio – EDOARDO BENNATO e ORCHESTRA DELLA TOSCANA

21 luglio – STEFANO BOLLANI Piano Variations on Jesus Christ Superstar

22 luglio – LUKA SULIC

23 luglio – FIORELLA MANNOIA

24 luglio – NICCOLÒ FABI

26 luglio – VINICIO CAPOSSELA La bestiale comedia