Lun 10 Nov 2025
Multiutility, al referendum a Empoli non raggiunto il quorum
ToscanaAmbientePolitica

Multiutility, al referendum a Empoli non raggiunto il quorum

By Redazione
Non è stato raggiunto il quorum del 50%+1 degli aventi diritto al voto al referendum abrogativo comunale a Empoli (Firenze) relativo alla delibera del Consiglio comunale del 18 ottobre 2022 con cui il Comune aveva aderito al progetto della Multiutility, la holding toscana dei servizi pubblici nata nel 2023: i comitati promotori della consultazione volevano scongiurare sia la quotazione in Borsa sia la gestione pubblico-privata del servizio idrico.

L’affluenza, questo il dato diffuso dal Comune, è stata del 28,48%, pari a 12.290 votanti.
Riguardo allo scrutinio, sempre in base ai dati forniti dal Comune, i sì sono stati il 96,61%, pari a 11.875 voti, i no il 3,02% (371), 21 le schede bianche, 25 quelle nulle.
Nessuna scheda contestata. Nella mattina di oggi il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi firmerà il provvedimento ufficiale che proclama l’esito del referendum.

