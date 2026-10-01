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Gio 1 Ott 2026
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ToscanaCronacaMorta in ospedale bimba di 8 anni investita col nonno nel Pisano
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Morta in ospedale bimba di 8 anni investita col nonno nel Pisano

By Domenico Guarino
meyer bimba

La bimba  aveva riportato gravissimi traumi. Era stata rianimata e intubata sul posto dal medico del 118, poi trasferita al pronto soccorso di Pisa e subito sottoposta a interventi chirurgici. E’ morta nel pomeriggio all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze .

E’ morta nel pomeriggio all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze la bimba di 8 anni investita da un’auto ieri a Cascina (Pisa) mentre col nonno 78enne, rimasto gravemente ferito, stavano attraversando una strada di grande scorrimento. Lo si apprende dallo stesso ospedale fiorentino dove la bimba era stata trasferita da quello di Pisa.

La piccola aveva riportato gravissimi traumi. Era stata rianimata e intubata sul posto dal medico del 118, poi trasferita al pronto soccorso di Pisa e subito sottoposta a interventi chirurgici. Quindi il trasferimento all’ospedale Meyer di Firenze dove oggi pomeriggio è deceduta.

Secondo una ricostruzione della plizia locale fatta nei primi momenti, nonno e nipote avrebbero attraversato la carreggiata improvvisamente, a una certa distanza dalle strisce pedonali – si parla di circa 20 metri – e l’automobilista che sopraggiungeva se li sarebbe ritrovati di fronte senza poterli evitare.

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