Morta carbonizzata nel camino, la ‘nonna influencer’, Giovanna Malfatti

Giovanna Malfatti, la nonna influencer di 91 anni è morta carbonizzata in serata nella sua abitazione di Navacchio, frazione del comune di Cascina, nel Pisano, dopo essere caduta nel camino acceso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuco e al personale del 118 che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Giovanna Malfatti.

La ricostruzione dell’accaduto è ancora in corso da parte degli inquirenti e le informazioni sono ancora incomplete, tuttavia secondo quanto si è appreso da una prima ipotesi è probabile è che la nonna influencer sia rimasta vittima di un incidente domestico.

A ritrovarne il corpo, avvolto dalla fiamme, è stata la figlia una volta rientrata a casa.

Non è escluso che la donna, in quel momento sola in casa, abbia accusato un malore. Malore che le avrebbe fatto perdere i sensi facendola cadere proprio sopra il camino acceso dove poi è deceduta.

Gli accertamenti sono ancora in corso.

La sua fama

Giovanna Malfatti era molto nota sui social, in particolare su TikTok.

La donna, insieme al nipote, prendeva parte in diversi video virali che avevano portato i due ad avere numerosi follower sia su Instagram ma soprattutto su TikTok e Facebook.