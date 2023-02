Montomoli massone, Ceccardi: “Ci sono stati anche molti altri sindaci massoni che non lo hanno detto”

Firenze, “Sono massone da vent’anni”, ha detto il candidato del centrodestra Emanuele Montomoli a sindaco di Siena, il professore e fondatore di Vismederi, ed ha ammesso di essere affiliato alla “Loggia Montaperti” di Siena “che ho anche guidato per un periodo”.

“Ha fatto un’esternazione della sua appartenenza a una loggia massonica – l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi intervenendo al programma Refresh su Toscana Tv – Nello statuto della Lega è palesemente scritto che non si può aderire a logge massoniche e contemporaneamente avere la tessera della Lega. Montomoli non è iscritto alla Lega ma credo che per correttezza nei confronti dei partiti come il mio lo avrebbe dovuto dire prima delle trattative per una questione di trasparenza”.

“Dirlo dopo, sui giornali, non è molto corretto – ha aggiunto -. Devo dire anche che tante logge massoniche sono regolari e svolgono azioni culturali, per cui non bisogna puntare il dito tout court su chi ne fa parte ma per questioni di correttezza avrebbe dovuto dirlo prima ai partiti che lo sostengono a Siena”.

Per Ceccardi “a Siena sappiamo comunque che le logge massoniche sono radicate e che parte della cittadinanza vi partecipa, quindi, è un elemento caratteristico. Ci sono stati anche molti altri sindaci massoni che non lo hanno detto, e ve ne sono tutt’ora in Toscana, questo almeno per sentito dire. Montomoli in questo ha fatto un’operazione di trasparenza migliore dei suoi colleghi”.