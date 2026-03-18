Montanari risposta scritta “sogno una rissa con La Russa”

Una scritta su un muro in cui si legge “Sogno una rissa con La Russa”: è quanto si vede in una foto pubblicata su Instagram, tra le storie del profilo social di Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena.

Secondo quanto si apprende, è una foto ripostata. “La violenza verbale di Montanari, se ce ne fosse bisogno, viene alla luce in maniera limpida. La sua scelta di condividere una storia su Instagram in cui si auspica, anzi si desidera una rissa con La Russa, è indice del fatto che questo soggetto non è degno di essere iscritto nella categoria dei professori. Più un cattivo maestro, evidentemente, che sponsorizza e rilancia un linguaggio d’odio e che mostra come abbia abbondantemente superato il limite della decenza. Il suo atteggiamento, però, è nettamente in contraddizione con le sue parole, quando attaccava il centrodestra, definendolo violento. Certo il presidente La Russa, che Montanari dovrebbe rispettare in quanto seconda carica dello Stato e al quale va la mia solidarietà, non si farà intimidire dai suoi sogni nascosti e continuerà a svolgere il suo ruolo senza farsi condizionare da frasi indegne”. Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, NM, UDC, MAIE.