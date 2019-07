Montanari: non mi candido a direttore Uffizi

Per due principali ragioni, spiega il professore: “La prima è che disapprovo radicalmente la riforma Franceschini”, la seconda “è che non sono e non sono mai stato alla ricerca di altri lavori”.

“Non mi candido per la direzione degli Uffizi”. Intervistato dall’ANSA, lo storico dell’arte Tomaso Montanari smentisce i rumors che lo danno in pole position per la successione a Firenze di Eike Schmidt. Per due principali ragioni, spiega: “La prima è che disapprovo radicalmente la riforma Franceschini”, la seconda “è che non sono e non sono mai stato alla ricerca di altri lavori”. Il vero fronte su cui è necessario impegnarsi, sottolinea, “è la partita per la tutela del patrimonio, quel patrimonio diffuso e fuso con l’ambiente di cui parlo nel brano che è stato scelto per la maturità. E che cerco di servire come presidente del comitato scientifico per le Belle Arti: al Mibac, ma di nomina universitaria”. Quanto agli Uffizi, precisa il professore, “ho accettato di stare nel consiglio scientifico perché è un posto che non ha retribuzione né potere: è un posto dove esprimere motivato e leale dissenso, in scienza e coscienza. Il ministro Bonisoli me l’ha chiesto per garantire una visione opposta a quella di Franceschini-Schmidt e così ho accettato”.