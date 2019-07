Recupero ex Fiat Novoli, domani incontro pubblico per gara appalto

Si terrà alle Murate l’incontro di domani, mercoledì 3 luglio. Con l’obiettivo di presentare le opportunità professionali legate alla gara per il recupero dell’ex centrale Fiat a Novoli, il meeting ha l’obiettivo di stimolare la partecipazione del più ampio numero di professionisti possibile. La gara, che scadrà entro 60 giorni, porterà ad assegnare il progetto esecutivo per 115mila euro e l’appalto del recupero per 2,5 milioni di euro.

Nel corso dell’incontro, in programma dalle 17 presso la sala Pac, saranno illustrati i materiali tecnici alla base della gara di progettazione ed esecuzione del recupero dell’ex centrale Fiat di Novoli, che diventerà entro il 2020 una struttura polivalente pubblica. La selezione è riferita al progetto esecutivo di una nuova torre esterna di oltre 30 metri di altezza, oltreché di un insieme di strutture necessarie a rendere fruibile la struttura ora chiusa al pubblico. L’evento pubblico ha lo scopo di sollecitare la presentazione di offerte per un’opportunità professionale che ha come unico requisito di accesso l’iscrizione agli ordini professionali. Il bando e tutte le informazioni sono reperibili al sito www.novoli.com.