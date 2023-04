Mixité: Dave Douglas, Joey Baron e Dave Burrell

Con una parata di star si inaugura la rassegna jazz Mixité. Al Parc di Firenze: Dave Douglas, Joey Baron, Dave Burrell e Dudu Kouaté, ma anche il live di Elektra, progetto firmato Camilla Battaglia

Si apre con una parata di stelle la seconda edizione di Mixité – Suoni e voci di culture antiche e attuali, la rassegna firmata Toscana Produzione Musica (TPM) che porterà al PARC Performing Arts Research Centre di Firenze (piazzale delle Cascine 4/5/7) 13 concerti con i protagonisti del jazz e della scena sperimentale mondiale.

Sul palco venerdì 21 aprile il trombettista decano della scena newyorchese Dave Douglas con il batterista Joey Baron. Dopo quarant’anni di avventure musicali condivise e collaborazioni con artisti del calibro di John Zorn e Greg Cohen, il duo è pronto a regalare al pubblico una serata di perfetta comunione ricca di storia e storie.



Si continua sabato 22 aprile con il compositore e pianista Dave Burrel in duo colpolistrumentista griot Dudu Kouaté. Burrell è un artista di caratura eccezionale nel panorama musicale contemporaneo, con brani che rimandano sia alla tradizione di Jelly Roll Morton, James P. Johnson e Duke Ellington che ai compositori d’avanguardia Thelonious Monk e John Coltrane. Il suo stile, al tempo stesso radicato nel suono afroamericano e aperto alle più ampie ispirazioni musicali e culturali, fornisce una lettura unica della musica e della storia americana. Kouaté, griot figlio di griot, è custode ed erede di una tradizione millenaria. Membro stabile dal 2017 dello storico Art Ensamble of Chicago. Ha suonato a Santiago a Praia per Atlantic Music Expo di Capo Verde e quasi in ogni angolo del pianeta: dal prestigioso Kennedy Center di Washington (USA) al Festival di Assilah in Marocco, passando per Australia, Sud America, Russia.



Sempre sabato da segnalare anche il live di Elektra: progetto firmato Camilla Battaglia con Simone Graziano, Francesco Fiorenzani, Francesco Ponticelli e Francesca Remigi.

